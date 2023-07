VENEZIA (ITALPRESS) – “Esprimo i miei complimenti per la straordinaria maratona internazionale di donazioni e trapianti di rene da vivente, che ha coinvolto la Sanità veneta, nello specifico il Centro trapianti di rene e pancreas dell’Azienda Ospedaliera di Padova, diretto dal professor Paolo Rigotti. Una catena di interventi unica al mondo e, per questo davvero eccezionale, che ha visto la collaborazione tra il Centro nazionale trapianti per l’Italia e l’Organizacion nacional de trasplantes per la Spagna: insieme, infatti, hanno coordinato, nel corso di 18 ore, l’effettuazione di tre prelievi e tre trapianti negli ospedali di Padova, Barcellona e Bilbao, sincronizzando tre coppie di donatori e destinatari. Ancora una volta, la preparazione, la professionalità e l’impegno dei nostri medici sottolineano la qualità, l’efficienza e l’avanguardia della nostra sanità, che garantisce salute a 360 gradi. Un grande grazie, anche da parte dei veneti a tutti i medici coinvolti, allo staff del Professor Rigotti con l’importante contributo della professoressa Lucrezia Furian”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime con orgoglio il suo plauso per un’operazione lunga quasi 3mila chilometri e che ha visto l’impegno di medici dell’Azienda Padovana (Lucrezia Furian, Giuseppe Feltrin, operatori sanitari del 118) e l’importante supporto della Polizia Stradale.

“Un team – prosegue – che ha davvero innalzato negli ultimi anni la capacità di lavoro del centro trapianti di rene padovano”.

“La pianificazione e gli investimenti nella sanità stanno accelerando un trend di crescita importante in Veneto e nello specifico anche a Padova – aggiunge il presidente veneto – L’Azienda Ospedale Università di Padova, anche grazie alla guida di Giuseppe Dal Ben, sta lavorando per ampliare la propria attività, con uno sforzo importante per portare a compimento il progetto del nuovo Ospedale di Padova Est. Sarà, una volta realizzato, uno degli asset fondamentali per il connubio fra attività medico-chirurgica e attività di ricerca medico-scientifica: con obiettivi sempre più avanzati a livello internazionale”.

