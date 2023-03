VENEZIA (ITALPRESS) – “Con la pubblicazione sul BUR, prevista per oggi, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica inizia la sua fase di consultazione per poi essere sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio Regionale. La sua illustrazione, avvenuta ieri presso la Seconda Commissione del Consiglio Regionale, ha consentito di evidenziare nel dettaglio gli obiettivi e le peculiarità di quello che di fatto è uno strumento sulla base del quale poter costruire una nuova visione della ciclabilità in Veneto. Il buon riscontro avuto ieri in ambito consiliare e l’ampia condivisione avuta con i territori e gli enti, ci permette di dire che abbiamo realizzato un progetto destinato a lasciare il segno”. Con queste parole la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti del Veneto, Elisa De Berti, comunica che da oggi, venerdì 3 marzo, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), sarà pubblicato all’interno del Bollettino Ufficiale della Regione. Seguirà la fase di consultazione e partecipazione ai fini VAS, che durerà 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR; quindi la fase delle controdeduzioni sulle osservazioni pervenute, l’emissione del parere motivato della commissione regionale VAS entro 45 giorni dalla fine della fase di consultazione e partecipazione. Dopodichè, la commissione consiliare esprimerà il parere di competenza, in vista della definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

-foto ufficio stampa Regione Veneto-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com