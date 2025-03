VENEZIA (ITALPRESS) – Si è concluso con successo e grande partecipazione l’evento finale del Bando PARI (Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l’equilibrio di genere), promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del PR Veneto FSE+ 2021-2027, per affrontare le sfide della parità ed equilibrio di genere nel mondo del lavoro. L’iniziativa, svoltasi in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha rappresentato un momento cruciale di confronto, moderato dalla giornalista Anna De Roberto, tra istituzioni, università, enti di formazione, servizi per il lavoro e imprese, mettendo in evidenza dati, strategie e azioni concrete per ridurre le disuguaglianze di genere.

“L’ampia partecipazione e il livello del dibattito confermano che il tema della parità di genere è centrale per il futuro del nostro mercato del lavoro e della nostra società in generale”, ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro e alle Pari Opportunità del Veneto, Valeria Mantovan. “Il Bando PARI ha permesso di sperimentare soluzioni innovative e creare reti di collaborazione per promuovere l’occupazione femminile e un cambiamento culturale nel mondo del lavoro. Ora è fondamentale consolidare e ampliare queste iniziative, affinché la parità diventi una realtà concreta e non solo un obiettivo da perseguire”.

Le ricerche presentate durante l’evento hanno messo in luce le principali criticità e opportunità in vari ambiti: dal gender pay gap alle sfide della leadership femminile, dalle difficoltà di accesso al credito per le imprenditrici alla necessità di modelli organizzativi più inclusivi, alle difficoltà vissute delle donne che lavorano nell’area portuale di Venezia. Particolare attenzione è stata posta sul peso degli stereotipi di genere, che influenzano le scelte formative e professionali delle giovani donne, e sull’importanza di politiche urbane e servizi di prossimità per conciliare vita lavorativa e familiare. Uno dei risultati più tangibili è la firma di dieci protocolli territoriali che hanno consolidato le reti che si sono sviluppate durante l’attuazione dei progetti nella prospettiva di comuni azioni future.

I progetti finanziati dal Bando PARI hanno sperimentato azioni pilota concrete, costruendo reti di collaborazione tra imprese, enti pubblici e università, e promuovendo iniziative di sensibilizzazione per favorire l’occupazione femminile, in particolare nei settori STEM.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

