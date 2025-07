Veneto, la dimora storica Villa Rodella concessa a un’associazione del terzo settore

ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Demanio ha avviato la concessione a canone agevolato di Villa Pasqualigo Rodella alla Fondazione Essenziale ETS impresa sociale. La storica dimora, situata a Cinto Euganeo (PD) nel cuore verde dei Colli Euganei, uno dei paesaggi più suggestivi del Veneto, per i prossimi 45 anni ospiterà laboratori, residenze artistiche, iniziative culturali, percorsi di turismo sostenibile, momenti di aggregazione e inclusione rivolti al territorio e ai suoi abitanti.

Il progetto proposto dall’associazione prevede un investimento economico di 637.350 euro. La villa, divenuta di proprietà statale a seguito di confisca, fu edificata tra il Seicento e Settecento e rappresenta un raffinato esempio di architettura veneta prealpina, con elementi stilistici che testimoniano la tradizione delle ville patrizie sorte tra le colline e le campagne del territorio padovano. Inserita in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, è testimone della storia delle famiglie nobili veneziane che, nei secoli passati, sceglievano i Colli Euganei come luogo di villeggiatura e attività agricola, contribuendo a modellare l’identità culturale della regione.

La sottoscrizione della concessione di valorizzazione riflette un modello virtuoso di collaborazione tra pubblica amministrazione e Terzo Settore, avviato dall’Agenzia del Demanio grazie a progetti di valorizzazione, in cui il recupero del patrimonio si coniuga con la promozione della partecipazione civica, della coesione sociale e dello sviluppo locale. L’iniziativa è di importante impatto sociale in quanto realizza un percorso di recupero, rigenerazione e rifunzionalizzazione di un immobile confiscato e lo restituisce alla comunità, trasformandolo in un centro vivo e pulsante di iniziative culturali, sociali e sostenibili assicurando così l’inclusione e l’accessibilità.

