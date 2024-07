VENEZIA (ITALPRESS) – I Colli Euganei sono stati inseriti nella lista dei siti MAB Unesco.

“Festeggiamo oggi questo riconoscimento – dice l’assessore regionale ai Parchi, al Territorio e alla Cultura del Veneto, Cristiano Corazzari – che se da un lato consacra la bellezza del patrimonio naturalistico e paesaggistico dei Colli Euganei, dall’altro ci ricorda che il risultato è frutto di un impegno nella tutela di questo splendido territorio di cui la Regione del Veneto è stata attore protagonista fin dal 1971 quando, con legge regionale, sono state approvate le prime norme per la tutela naturalistica e ambientale dei Colli Euganei. Fondamentale è stata poi l’istituzione sempre con legge regionale del Parco Regionale dei Colli Euganei, soggetto che lo scorso aprile è diventato Ente gestore del sito della rete Natura 2000. Il Veneto con oggi conta ben quattro riserve MAB: Po Grande, Delta del Po, Monte Grappa e Colli Euganei. Sono per noi un traguardo ma al contempo rappresentano una sfida continua che ci chiama a trovare incessantemente il giusto bilanciamento tra uomo e ambiente tutelando biodiversità e sviluppo sostenibile”.

“Ringrazio – aggiunge Corazzari – il presidente del Parco Colli Alessandro Frizzarin, ente proponente della candidatura per l’importante lavoro svolto, e tutti i soggetti che hanno creduto in questo progetto, raccontando al mondo l’unicità del territorio dei nostri Colli Euganei, area che vanta un ricco patrimonio naturale e culturale legato alla sua storia vulcanica e alle sue acque termali”.

Il sito proposto comprende 15 comuni in provincia di Padova con una popolazione complessiva di 111.368 abitanti; si estende in parte nel parco regionale dei Colli Euganei (il più antico in Veneto) e in parte in altre aree esterne al Parco ma incluse nell’elenco delle zone speciali di conservazione a livello europeo.

-foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]