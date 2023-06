VENEZIA (ITALPRESS) – “Oggi in Veneto, al fianco di 81 uffici di informazione e accoglienza turistica, gli info point riconosciuti dalla Regione contribuiscono in modo significativo all’organizzazione, alla conoscenza e alla promozione delle nostre destinazioni. Un percorso intrapreso anche nell’area del Montello che, istituendo quattro Info Point di territorio, intende sostenere la competitività della destinazione ed è il risultato della sinergia tra i diversi attori del territorio”. Lo ha detto l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, in occasione del convegno “Montello Turistico: Scoprire, Connettersi, Crescere”. Evento che si è tenuto nella Villa Correr Pisani di Montebelluna, con la partecipazione della Regione del Veneto, della Camera di Commercio Treviso – Belluno – Dolomiti, dell’OGD Città d’arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano, Ascom-Confcommercio, oltre ad associazioni di categoria e aziende turistiche e dei settori collegati provenienti dall’intera area.

“I quattro Info Point sul territorio opereranno in sinergia con l’Ufficio IAT di Treviso, con l’obiettivo di migliorare l’informazione e l’accoglienza turistica per i visitatori del Montello, area ricca di cultura ed enogastronomia, riconosciuta per il suo valore naturalistico e apprezzata anche da molti sportivi – ha proseguito l’assessore Caner -. Un buon esempio di sinergia pubblico-privato che, oltre a rafforzare la rete dell’accoglienza, rappresentano assieme alla carta dell’accoglienza e dell’ospitalità i cardini del Piano Strategico del Turismo Veneto”.

Agli Iat e agli info point, che hanno sede al MeVe di Montebelluna, nella biblioteca comunale di Crocetta del Montello, nel ristorante trattoria Bandiera di Nervesa della Battaglia e nel ristorante Boomerang di Giavera del Montello, si aggiunge, infine, il progetto regionale del patentino dell’ospitalità, che è stato riconosciuto a cinquanta operatori qualificati della destinazione.

– Foto Ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).