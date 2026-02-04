Venerdì in Oman i colloqui tra Iran e Stati Uniti

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti si terranno venerdì in Oman, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa iraniane Isna, Tasnim e Student News Network. Le fonti iraniane precisano che i negoziati, limitati al dossier nucleare e alla revoca delle sanzioni, vedranno la partecipazione del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e dell’inviato statunitense Steve Witkoff, con possibile presenza di Jared Kushner. Al momento l’Oman non ha confermato ufficialmente l’ospitalità dell’incontro, ma il sultanato ha già mediato in passato diversi round di colloqui sul nucleare tra le due parti. Gli Stati Uniti non hanno ancora confermato la sede in Oman, ma la Casa Bianca ha dichiarato che prevede comunque lo svolgimento dei negoziati.

