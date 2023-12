MILANO (ITALPRESS) – Si rinnova l’Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano: una vera e propria rete di “ambasciatori” della Cattedrale nel mondo.

L’istituzione di un board, con il compito di collaborare con la Presidenza della Veneranda Fabbrica nella definizione degli indirizzi strategici in merito al programma annuale delle iniziative di raccolta fondi ed alla promozione e valorizzazione a livello nazionale ed internazionale dei progetti dell’Ente, era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica il 23 novembre 2018. Grazie alla collaborazione con il mondo delle imprese, il board – il cui progetto è nato per impulso e con il coordinamento di Simone Crolla – è composto da esponenti di riconosciuto prestigio e di specchiata professionalità per lo sviluppo e la promozione delle iniziative della Veneranda Fabbrica, ispirate a quei valori etici e civici che da sempre ne guidano l’azione.

Dopo il recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica guidato dal presidente Fedele Confalonieri per il prossimo triennio, l’Advisory Board si rafforza oggi con l’ingresso di tre nuovi membri: Annalisa Sara Doris, Presidente di Fondazione Ennio Doris e Vice Presidente di Banca Mediolanum; Guglielmo Maisto, Professore di Diritto Tributario Internazionale Comparato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Fondatore di Studio Maisto e Associati; e Giuseppe Amitrano, CEO di Dils.

La composizione dell’Advisory Board, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica, per il triennio 2024-2026 è dunque la seguente: Giuseppe Amitrano, CEO Dils; Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda e Presidente della Fondazione Italia Cina; Marilù Capparelli, Director Legal EU Google; Enrico Cereda, Founder e 12 Invest; Simone Crolla (Coordinatore), Managing Director American Chamber of Commerce e membro del Board of Directors International Patrons of Duomo di Milano; Annalisa Sara Doris, Presidente di Fondazione Ennio Doris e Vice Presidente di Banca Mediolanum; Jamie Gerard, Managing Director Hycroft Advisors e membro del Board of Directors International Patrons of Duomo di Milano; Andrea Gibelli, Presidente esecutivo di FNM; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and Extemal Communication Officer – Intesa Sanpaolo; Guglielmo Maisto, Professore di Diritto Tributario Internazionale Comparato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Fondatore Studio Maisto e Associati; Antonio Pedersoli, Studio Legale Pedersoli; Veronica Squinzi, Amministratore Delegato Mapei.

L’Advisory Board è composto da un numero variabile di membri, indicativamente da un minimo di tre e un massimo di quindici, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica. All’interno è possibile individuare membri con specifici incarichi. Il Board è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica, Fedele Confalonieri, e coordinato da Simone Crolla. La prestazione di ciascun membro è volontaria e gratuita, salvo il rimborso delle spese approvate dal Consiglio.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

