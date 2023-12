ROMA (ITALPRESS) – Si terrà il 23 dicembre, al Palazzo dello Sport di Roma, l’ultima tappa del tour Venditti & De Gregori che, in poco più di un anno e mezzo, ha venduto oltre 400.000 biglietti per 86 date in tutta Italia.

I due artisti sono saliti insieme sul palco aprendo ogni concerto con “Bomba o non bomba”, “La leva calcistica della classe ’68” e “Modena”, per viaggiare poi attraverso i loro grandi classici, esibendosi solisti o riunendosi in duetto: tutti brani scritti nella storia che hanno vibrato di nuova vita, scaraventati con pieno diritto nella scena di oggi.

Ogni sera hanno unito, oltre alle loro voci, anche i musicisti con cui da anni collaborano, regalando oltre due ore di concerto con più di 25 canzoni radicate nella memoria collettiva e cantante a squarciagola dal pubblico.

Roma è la madrina che apre e chiude il cerchio: aperto oltre 50 anni fa, quando i fili dei loro destini si sono intrecciati per l’album “Theorius Campus” (1972), riaperto in un nuovo e affascinante intreccio il 18 giugno 2022 con la prima epica data del tour allo Stadio Olimpico, proseguito nei più prestigiosi teatri e anfiteatri, pronto a chiudersi sabato, annodato per sempre in una trama immortale di ricordi emozionanti e melodie condivise.

