Vendite al dettaglio in calo ad aprile

ROMA (ITALPRESS) - Vendite al dettaglio in calo ad aprile. Lo rileva l’Istat, sottolineando che rispetto a marzo è stata registrata una flessione dello 0,3 per cento. Anche il comparto dei beni alimentari è in discesa, mentre quello dei beni non alimentari è in aumento. Rispetto ad aprile dello scorso anno, invece, le vendite al dettaglio hanno fatto registrare un calo più consistente, pari al 3,3%. sat/gsl