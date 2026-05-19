Salmone, baccalà e stoccafisso norvegesi conquistano gli italiani

MILANO (ITALPRESS) - Durante il "Seafood Seminar" di Milano, organizzato dal Norwegian Seafood Council è stato fatto il quadro completo del mercato italiano per il salmone, il baccalà e lo stoccafisso norvegesi. I dati hanno confermato il grande amore degli Italiani per il salmone, in particolare per quello norvegese. L’Italia è il sesto mercato al mondo e il terzo mercato di consumo di quello norvegese. f03/mgg/gtr