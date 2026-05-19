Home Video News Economia Fisco sempre più digitale, potenziato canale Civis dell’Agenzia delle Entrate
Fisco sempre più digitale, potenziato canale Civis dell’Agenzia delle Entrate
NAPOLI (ITALPRESS) - Dal 12 maggio 2026 l'Agenzia delle entrate rafforza il servizio del canale Civis per offrire ai contribuenti un servizio più smart. Il rapporto diventa sempre più telematico e quindi c'è sempre meno possibilità di avere dei rapporti diretti con i funzionari del fisco. Il punto dell'economista Gianni Lepre. col3/gtr