Vendite al dettaglio in calo ad agosto

ROMA (ITALPRESS) - Ad agosto 2025 le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, un calo in valore dello 0,1% e in volume dello 0,3%. Lo rileva Istat, evidenziando che la flessione riguarda tanto i beni alimentari, quanto quelli non alimentari. Su base annua, si registra un aumento dello 0,5% in valore e una diminuzione dell’1,3 in volume. Per quanto riguarda i beni non alimentari, l’incremento maggiore riguarda i prodotti di profumeria, cura della persona mentre il calo più consistente si osserva per gli elettrodomestici, radio, tv e registratori e per i Prodotti farmaceutici. Rispetto al 2024, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per la grande distribuzione e il commercio elettronico, mentre cala per le imprese operanti su piccole superfici e le vendite fuori dai negozi. Nel trimestre giugno-agosto 2025 le vendite al dettaglio sono in aumento dello 0,8% in valore e dello 0,3 in volume rispetto al trimestre precedente. sat/azn