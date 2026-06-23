Usa, Benifei “Meloni fa propaganda, non pensa agli interessi dell’Italia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Meloni sta trasformando quanto avvenuto con Trump in un'occasione di propaganda. Abbiamo visto come Sánchez, Macron, leader che sono stati attaccati da Trump, abbiano preso posizioni di rispetto del proprio paese di fronte ad assurdità che provenivano dal presidente americano, tenendo un atteggiamento molto prudente e attento per non provocare qualcuno che si comporta in modo irrazionale". Così Brando Benifei, eurodeputato del Pd in un'intervista alla ITALPRESS, criticando la strategia comunicativa della premier. xf4/ads/mca2