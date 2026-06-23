Meloni “Non cambio idea, è importante mantenere solido rapporto Europa-Usa”

ROMA (ITALPRESS) - "Non cambio idea. La politica estera sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto fra Stati Uniti ed Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a Maurizio Belpietro a "Il giorno de La Verità". sat/azn (Fonte video: Palazzo Chigi)