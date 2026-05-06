Vendite al dettaglio in aumento a marzo

ROMA (ITALPRESS) - Le vendite al dettaglio in Italia accelerano a marzo. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, i consumi delle famiglie mostrano segnali positivi. Rispetto a febbraio, le vendite sono cresciute dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. Un andamento che ha coinvolto in modo uniforme tutti i comparti. Il quadro si conferma positivo anche guardando all'intero primo trimestre del 2026: le vendite sono aumentate dello 0,6% in valore e dello 0,2% in volume. Crescono sia gli acquisti di cibo e bevande sia quelli di prodotti non alimentari. Dal confronto con marzo 2025 emergono numeri ancora più robusti: più 3,7% in valore e più 2,1% in volume. Tra i prodotti non alimentari, il settore tecnologico guida la crescita. In calo, invece, calzature e articoli in cuoio. Sul fronte delle modalità d'acquisto, tutte le forme distributive registrano un aumento rispetto a un anno fa, ma il dato più eclatante riguarda l'e-commerce, con una crescita a doppia cifra, +11,2%. /gtr