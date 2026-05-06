Caruso “Sanità determinante nella qualità della vita dei cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) - "La sanità va guidata nel rispetto delle esigenze dei cittadini, perché è determinante nella qualità della vita della gente. Questa è la visione che mi porterà ad analizzare i tanti dossier aperti, dal Pnrr con le case e gli ospedali di comunità alle liste d'attesa". Lo dichiara Marcello Caruso, assessore alla Salute, dopo il giuramento a Sala d'Ercole, davanti al presidente della Regione Renato Schifani. pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)