Sisma Friuli, Mattarella “Concetto di resilienza trova qui la sua radice”

GEMONA DEL FRIULI (ITALPRESS) - "Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia per il 50° anniversario del terremoto. Per il capo dello Stato in un evento che "sembrava aver schiacciato il futuro, fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento con la tenacia, con il lavoro, con l'impegno delle comunità. I borghi vennero ricostruiti dove erano e come erano, esempio di testimonianza del valore, della stratificazione storica dei nostri centri abitati. Ricominciarono e furono protagonisti dei tempi nuovi. La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani". sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)