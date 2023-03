LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le migrazioni, la situazione in Africa e la sicurezza alimentare erano in temi centrali discussi durante un incontro ufficiale tra il Presidente di Malta, George Vella e il presidente dell’Irlanda Michael D. Higgins.

I capi di Stato hanno tenuto colloqui ad Aras an Uachtaràin, residenza ufficiale e ufficio del presidente dell’Irlanda, all’inizio di una visita di Stato di tre giorni da parte di Vella.

Durante l’incontro bilaterale, Vella e Higgins hanno discusso le priorità di Malta nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cambiamento climatico e gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Sul tavolo anche i temi legati al Mediterraneo, all’Africa, migrazioni e sicurezza alimentare.

A Dublino, Vella ha avuto anche un incontro con il primo ministro Leo Varadkar.

– foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).