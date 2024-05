MALTA (LA VALLETTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, ha fatto appello per la protezione del patrimonio culturale libico da saccheggi, traffici e atti vandalici. Orlando ha inaugurato a Tripoli una conferenza internazionale sulla tutela del patrimonio culturale libico, alla quale hanno partecipato 20 esperti provenienti da cinque paesi europei. Tra i partecipanti c’erano missioni archeologiche e rappresentanti delle forze dell’ordine italiane, in collaborazione con il Dipartimento delle Antichità e della Polizia Turistica del Ministero degli Interni. “Il patrimonio culturale libico è straordinario. Appartiene a tutti i libici e all’umanità. Rappresenta le nostre ricche e comuni radici mediterranee. Il suo potenziale economico e occupazionale è notevole”, ha affermato. “Ecco perché insieme dobbiamo proteggerlo dai saccheggi, dai traffici e dagli atti vandalici”, ha aggiunto. Ha sottolineato che l’Unione Europea e i suoi Stati membri sono orgogliosi della loro partnership per proteggere e preservare il patrimonio culturale libico, contribuendo all’unità nazionale e alla riconciliazione. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Ambasciatore UE in Libia