Velasco “Pericolo grande pensare che tutto vada liscio”

MILANO (ITALPRESS) - "È stato un inverno in cui ho pensato molto perché intanto è la prima volta che c'è un Mondiale dopo un'Olimpiade, è una cosa nuova. Sarà diverso per tutti, poi di solito l'Olimpiade è la fine di un ciclo, qui sarà un inizio, c'è una parte misteriosa, dopo una vittoria non sappiamo il perché alcuni giocatori non riescono a rendere". Lo ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale femminile di volley, Julio Velasco, a margine della presentazione della stagione azzurra. "Dopo il 1990, quando abbiamo vinto il Mondiale, c'è stato un anno complicato - ha ricordato il coach delle azzurre, oro a Parigi 2024 - Le ragazze sono motivatissime, soprattutto le titolari, hanno fatto una riunione tra loro per fare il massimo per vincere il Mondiale. Dobbiamo evitare di pensare che tutto sarà come la scorsa estate, abbiamo perso un solo set nella finale alla VNL e uno alle Olimpiadi, dobbiamo immaginare situazioni difficili e avere la forza di reagire. Se ci aspettiamo che tutto vada liscio come la scorsa estate sarà un pericolo troppo grande". pia/mc/azn