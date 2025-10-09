Vela, al via l’ottava edizione dell’Autumn Meeting-Trofeo Suzuki

ROMA (ITALPRESS) – Dal 10 al 12 è in programma l’ottava edizione dell’Autumn Meeting – Trofeo Suzuki – Ezio Torboli, appuntamento di fine stagione riservato ai giovani timonieri della classe Optimist. Il Trofeo Torboli, che si avvale quest’anno del supporto di Suzuki, diventa il “Trofeo Suzuki”. È stato infatti rinnovato l’accordo di collaborazione siglato due anni fa con Fraglia Vela Riva, che ha scelto Suzuki come fornitore ufficiale per la motorizzazione del proprio parco imbarcazioni. Tutti i gommoni in dotazione al circolo, impiegati nelle attività di supporto alle regate e nei programmi didattici della scuola vela, sono equipaggiati con fuoribordo Suzuki. Il Trofeo Suzuki – Ezio Torboli è una competizione di alto livello tecnico e molto partecipata, con quasi duecento iscritti. Il programma prevede un massimo di 9 prove, tra qualificazioni e finali, sia per la categoria Juniores che per i Cadetti, con uno scarto applicabile al termine della quarta prova completata. Oltre ai vincitori delle classifiche individuali, il regolamento prevede l’assegnazione del Trofeo Suzuki – Ezio Torboli al circolo che, sommando i risultati dei due migliori Juniores e dei due migliori Cadetti, avrà ottenuto il punteggio complessivo più basso.

“Salutati i giovani dell’RS Feva con quel po’ di malinconia tipico di ogni fine evento, siamo pronti ad accogliere gli specialisti dell’Optimist per l’ottava edizione del Trofeo Suzuki – Ezio Torboli, una manifestazione che di anno in anno trova un gradimento sempre maggiore e fa registrare numeri di rilievo. Sono contento che un partner di prestigio come Suzuki condivida la nostra visione in merito e abbia deciso di rendere unica la regata, supportandola. È una scelta volta a suggellare il rinnovo della collaborazione che, sono sicuro, continuerà a dare a tutte la parti coinvolte visibilità e soddisfazione” ha commentato Andrea Camin, presidente di Fraglia Vela Riva.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con Fraglia Vela Riva e di associare il nostro nome a un evento di grande tradizione e valore sportivo come il Trofeo Ezio Torboli”, ha dichiarato Paolo Ilariuzzi direttore divisione moto e marine di Suzuki Italia Spa. “La vela incarna i valori in cui Suzuki si riconosce: passione, impegno, rispetto per l’ambiente e ricerca costante della massima performance. Supportare un circolo così attivo nella promozione dello sport tra i giovani significa per noi investire nel futuro e contribuire a diffondere una cultura della mobilità e dello sport sostenibile”.7

– Foto ufficio stampa Suzuki –

