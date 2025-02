Veicoli commerciali, nuovo calo a gennaio

ROMA (ITALPRESS) - Il 2025 si apre con un nuovo calo per il mercato dei veicoli commerciali in Italia. Secondo i dati diffusi dall’UNRAE, nel mese di gennaio le immatricolazioni sono state 15.040, con una perdita di circa 2.900 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo rappresenta il sesto calo consecutivo per il settore, segnando una contrazione del 16%. Le immatricolazioni da parte dei privati hanno subito una lieve diminuzione in volume, ma hanno guadagnato 2 punti di quota di mercato. Il noleggio a lungo termine ha registrato una forte contrazione, scendendo al 30% del mercato totale. Anche quello a breve termine ha subito un calo significativo. abr/gtr