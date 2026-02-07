Varnier “Record di biglietti per una cerimonia olimpica, la giornata di ieri è stata speciale”

MILANO (ITALPRESS) – “La giornata di ieri era molto speciale per noi. Attraverso la cerimonia d’apertura si racconta e si dà il tono all’edizione dei Giochi che sta per iniziare, inoltre è l’evento che impegna di più ogni Comitato organizzatore. Abbiamo il massimo numero di giornalisti, dignitari, stakeholders e atleti nello stesso giorno. Si tratta del più grande esame per tutti e l’abbiamo superato. Ieri le cose sono andate molto bene, ringrazio tutta la squadra che se ne occupa e non era né semplice, né scontato in un contesto come quello che abbiamo scelto per le cerimonie, che si sono svolte in quattro luoghi diversi a cui si è aggiunto il centro di Milano”. Lo ha dichiarato Andrea Varnier, amministratore delegato di Milano-Cortina 2026, nella conferenza stampa che ha seguito la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali.

“Sono molto soddisfatto del risultato che abbiamo portato a casa, in particolare l’aver dato la possibilità agli atleti che vivono nei villaggi di montagna di poter vivere una reale cerimonia, sfilando con le proprie uniformi e bandiere da Livigno, Predazzo e Cortina. Quest’ultima sede ha ospitato il giuramento degli atleti e dei tecnici, una formula innovativa che implicava rischi logistici importanti. Tutto ha funzionato molto bene, inoltre crediamo di aver fatto il record del maggior numero di biglietti venduti durante una cerimonia olimpica invernale: 61.221 biglietti, più altre 10mila nelle cerimonie remote. Sono dati straordinari ed è una grande sfida, di cui siamo molto orgogliosi”.

“Ho trovato le immagini del segmento di Ghali molto belle, coi ragazzi che danzavano e formavano una colomba olimpica. L’idea della regia televisiva era di vedere l’insieme e poi il singolo. L’ho trovato un segmento poetico, ha dato un contributo importante all’intera cerimonia”, ha detto Vernier rispondendo alle polemiche sulla trasmissione televisiva dell’intervento del cantante durante la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali.

“Come membro del comitato organizzatore, non ho sentito i fischi a JD Vance, ho letto in seguito i commenti e le polemiche. Non posso dire di essere un sostenitore di questo tipo di manifestazioni, posso dire che dallo stadio ho sentito solo il supporto per gli atleti statunitensi e tantissimi applausi per loro”, ha detto Varnier.

“Jannik (Sinner ndr) è stato il nostro primo volontario. Ha partecipato alla preparazione dei Giochi, dando la sua disponibilità per lanciare il programma volontari, che ha avuto un successo incredibile. Ci ha dato un contributo enorme nella fase iniziale, ora abbiamo 18mila volontari, ma le richieste sono state oltre 130mila. Non era previsto che partecipasse alla cerimonia d’apertura”, ha concluso.

