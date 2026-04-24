Varese, smantellata rete italo-polacca dedita al riciclaggio e alle truffe

VARESE (ITALPRESS) – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, con il supporto della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la citata Autorità Giudiziaria, dei Carabinieri di Udine, delle competenti Autorità polacche e di Eurojust, ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale attiva tra Italia e Polonia. Il sodalizio, composto da soggetti di etnia rom, era specializzato in truffe aggravate nel settore della compravendita di auto di lusso, nonché nel riciclaggio, nell’autoriciclaggio e nella falsificazione di documenti.

Le indagini, sviluppate nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune (S.I.C.), hanno permesso di ricostruire 17 episodi di riciclaggio ed autoriciclaggio, oltre alle truffe costituenti i reati presupposto. Il meccanismo fraudolento prevedeva l’utilizzo di assegni circolari falsi e della tecnica dello spoofing, attraverso cui le vittime venivano ingannate da un falso operatore del servizio antifrode dell’istituto bancario, che confermava la genuinità e la copertura dell’assegno, inducendo così la vittima a concludere la compravendita. Le vetture – previa alterazione dei documenti di proprietà – venivano radiate e cancellate per esportazione presso agenzie abilitate, per poi essere rapidamente condotte e cedute in Polonia al principale indagato polacco, titolare di una concessionaria di auto usate. Quest’ultimo ha acquistato le autovetture pagando circa 1 milione di euro in contanti.

Il danaro derivava da un consistente traffico internazionale di sostanze stupefacenti, emerso a seguito delle indagini condotte dalle Autorità polacche. In esito all’attività di indagine sono stati identificati e denunciati 9 soggetti, autori dei reati contestati. Inoltre, grazie alla cooperazione internazionale, sono state recuperate 18 autovetture di lusso per un valore complessivo di circa 800 mila euro, già restituite ai legittimi proprietari.

– Foto GDF –

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