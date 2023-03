MILANO (ITALPRESS) – A seguito di un incendio boschivo, da ieri pomeriggio le squadre dei Vigili del Fuoco di Varese sono al lavoro per cercare di limitare l’avanzata del fuoco verso le case nell’area di Montegrino Valtravaglia. Sono in corso le operazioni di spegnimento dei vari fronti di fiamma, operazioni agevolate dal vento in calo rispetto alla giornata di ieri. (ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Vigili del Fuoco