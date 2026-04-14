Varchi “La nomina di Romano a capo del Dipartimento per il Sud rappresenta un segnale di continuità per il rilancio del Mezzogiorno”

PALERMO (ITALPRESS) – “La nomina di Giosi Romano a capo del Dipartimento per il Sud rappresenta un segnale di continuità nell’azione del Governo Meloni per il rilancio del Mezzogiorno. Il Dipartimento avvia il proprio lavoro nel solco tracciato dall’esperienza della Zes, che ha già prodotto risultati concreti e significativi in termini di attrazione degli investimenti e sostegno al tessuto produttivo”. Così in una nota il responsabile di Fratelli d’Italia per le Politiche del Mezzogiorno, Carolina Varchi, in merito alla nomina dell’avvocato Giuseppe Romano come Capo del Dipartimento per il Sud.

“All’avvocato Giosi Romano rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro, certa che saprà proseguire con determinazione lungo questo percorso. Con lui abbiamo già condiviso iniziative e politiche strategiche per il Sud, nella convinzione che solo attraverso strumenti efficaci si possa rafforzare la crescita armonica tra i territori e valorizzare appieno le potenzialità del Mezzogiorno”, conclude Varchi.

-Foto ufficio stampa Varchi-

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