Varchi “L’Università di Palermo hub di interscambio della ricerca”

PALERMO (ITALPRESS) - Grazie all'indirizzo dato dal governo Meloni, "negli ultimi anni il baricentro si è inequivocabilmente spostato verso il sud: Palermo quindi asseconda la sua vocazione di capitale europea del Mediterraneo e il governo nazionale, con il Piano Mattei, ha cambiato radicalmente il paradigma della cooperazione internazionale. Il Piano Mattei è un progetto davvero ambizioso, messo a terra con una grande visione: guardiamo a un rapporto con l'Africa che sia non più unilaterale, ma riesca a rendere l'Africa protagonista di processi evolutivi, che finora si sono visti in misura minore; tutti i progetti in corso nel continente africano stanno avendo ottimi risultati, seguendo il cronoprogramma che si erano dati. L'Università di Palermo ha la vocazione di essere l'hub di interscambio della ricerca: mi auguro che presto vengano annunciati nuovi progetti, ma si sta svolgendo un grande lavoro di internazionalizzazione". Così la deputata di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, a margine dell'incontro "Il Mediterraneo nelle nuove priorità europee e nazionali. La ricerca e l'innovazione nella cooperazione con il Mediterraneo e l'Africa", organizzato dall'Università di Palermo in collaborazione con Apre - Agenzia per la promozione della ricerca europea. xd8/vbo/gtr