Malattia IgG4-correlata, al via campagna per farla conoscere

MILANO (ITALPRESS) - Rara, sistemica e difficile da riconoscere: la malattia IgG4-correlata può colpire organi diversi, anche in momenti differenti, e presentarsi con sintomi apparentemente scollegati. È per questo che gli specialisti la definiscono “la grande imitatrice”: può infatti confondersi con altre patologie, rendendo complesso e spesso lungo il percorso verso la diagnosi. Per accendere i riflettori su questa condizione nasce “NON M’IngG4nno. La malattia IgG4-correlata. Conoscerla per riconoscerla”, campagna promossa da Amgen con ANMAR e APMARR, con il patrocinio di FIR e SIR, per aumentare la conoscenza di una malattia che interessa circa 5 persone ogni 100mila. f50/mrg/azn