Top Dealers Italia, a Milano confronto su AI e servizi per il mercato automotive

MILANO (ITALPRESS) - Noleggio, usato, digital marketing e intelligenza artificiale sono stati al centro dell’ottavo appuntamento di Top Dealers Italia, ospitato nella nuova sede di Ambrostore a Segrate. La giornata ha riunito un pubblico ristretto e selezionato di circa 200 dealer, manager, rappresentanti delle associazioni e Best Partners, favorendo un confronto diretto tra i protagonisti della distribuzione automobilistica. f12/mrc/gtr