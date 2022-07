Varchi “Felice per la nomina di vicesindaco a Palermo”

"Sono molto felice di aver prestato il mio giuramento come vicesindaco di Palermo. Questa data è un buon viatico, la lotta alla legalità è caposaldo della mia azione politica". Lo ha detto Carolina Varchi, nuovo vicesindaco di Palermo, a margine di "Parlate di mafia", evento organizzato da Fratelli d'Italia in occasione del trentennale dalla strage di via d'Amelio. xd7/pc/red