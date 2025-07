Ucraina, Locatelli “Per disabilità Memorandum con 3 linee di azione”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi firmiamo un memorandum che prevede 3 linee d'azione: una per bambini e ragazzi con disabilità, la seconda per il reinserimento sociale e lavorativo, infine, la messa in sicurezza e protezione delle persone con disabilità durante i momenti di emergenza". Così la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine della Ukraine Recovery Conference. "Credo che questo sia uno scambio reciproco, una ripartenza per l'Ucraina ma anche un percorso di arricchimento per noi", aggiunge. xb1/mca1/sat