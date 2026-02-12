Vannacci “Futuro Nazionale si colloca nella destra pura, nel 2027 non ho problemi a correre da solo”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2027 non ho problemi a correre da solo alle elezioni politiche, il mio partito si colloca nella destra pura, senza inciuci, abbiamo interlocuzioni con tutti ma ancora non c’è niente di formale con Fdi”. Lo ha detto l’europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ospite di Sky Tg24. Il generale ha poi chiarito: “Il voto di futuro nazionale non è la stampella della sinistra”.

“Chi mi sta finanziando? Al momento nessuno, il partito è stato appena creato, ci sarà una parte dei fondi dal tesseramento , c’è una rete di persone molto ramificata sul territorio e ci sono già tantissime adesione e stanno continuando ad arrivare, tanti amministratori locali, tante persone comuni, siamo la novità di questi ultimi 10 anni di politica”. “Non ho collegamenti con la Russia“, ha chiarito Vannacci.

“Dal governo, in materia di immigrazione i provvedimenti sono timidi, i flussi dei clandestini verso l’Italia e verso l’Europa continuano e sono anche rilevanti, alla fine i rimpatri sono sempre bassi, siamo ad un livello di rimpatri migliore solo del governo Conte. L’effetto pratico di questi provvedimenti ha difficoltà a dimostrarsi, noi vorremmo dei provvedimenti molto più concreti. La remigrazione non è la deportazione forzata verso i paesi di origine – ha aggiunto Vannacci -, è il ritorno verso i paesi di origine, il ritorno volontario nei paesi di origine fa parte della remigrazione”.

“Uscire dall’Europa è un progetto molto difficile e poco realizzabile, l’obiettivo deve essere quello di riuscire a cambiare questa Europa e farla ritornare ad un’Europa che non è più una unione ma una comunità di stati sovrani e popoli sovrani, e poi gli stati collaborano in funzione degli obiettivi convergenti mantenendo la propria sovranità e indipendenza”

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).