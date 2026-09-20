Futuro Nazionale, Vannacci “Siamo qui per governare bene, non a tutti i costi”

ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “Nei prossimi giorni uscirà la terza parte del programma di Futuro Nazionale, si parlerà di scuola, di sanità, di cultura, di sport”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, intervenendo a margine della due giorni del partito, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. “Alleanza con il centrodestra? Non lo so, una cosa è certa: i nostri principi, ideali, valori non verranno traditi – ha aggiunto Vannacci – e le nostre linee rosse non sono negoziabili, quindi se questa alleanza di centrodestra troverà una convergenza, all’interno di queste linee rosse sono disposto a parlare con tutti”.

“Il presidente La Russa ha detto mai con Vannacci? È un problema che non ci riguarda, noi facciamo politica come Futuro Nazionale, andiamo avanti, le eventuali alleanze si fanno a ridosso delle elezioni, noi ancora non sappiamo la data ne se ci sarà una nuova legge elettorale, Ritengo che ognuno fa le sue strategie, e fa le sue tattiche, poi vedremo – ha aggiunto Vannacci – io non considero la politica come l’arte del compromesso, quindi pensare che il politico possa essere ondivago e cambiare posizione a seconda di quelle che sono le convenienze, personalmente penso che la politica sia l’arte del servizio al cittadino”.

“Il mio sogno si sta avverando, quello di avere affianco a me tante persone disponibili, preparate, posso anche andare al mare, non fare nulla perché la sinistra e questa alleanza del centrodestra stanno lavorando per noi, lo dicono i sondaggi”, ha sottolineato Vannacci.

“Il giuramento di Pontida rimane una delle poesie a me care, rappresenta una pietra miliare nell’identità italiana, dovrebbe essere insegnata nelle scuole. Mi mancano le persone di Pontida, ci ho lavorato un anno e mezzo e sono legato a loro, mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse ma gli auguro un ottimo lavoro e spero che abbiano successo. Non devo rimproverare nulla, ad un certo punto della nostra vita ci siamo accorti che c’erano delle divergenze su quelli che sono i principi fondamentali – ha aggiunto Vannacci –il pratone è un luogo identitario, e quindi sicuramente ispira passione, ispira sentimento”.

IL DISCORSO DI CHIUSURA

“Il mio sogno si sta avverando, dicono che il partito sia autoritario, si è vero, ma io applico la funzione del: dato l’obiettivo ognuno decide la strada per arrivarci, non c’ è partito più libero di Futuro Nazionale”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, concludendo il Forum dell’Indipendenza, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. “Noi siamo qua per governare bene, non a tutti i costi” ha aggiunto Vannacci “vogliamo fare gli interessi dell’Italia e degli italiani”.

“Il libro che ho scritto è stato comprato dai russi? Non c’è nessuna prova”, risponde.

– Foto Ipa Agency –

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