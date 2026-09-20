La Russa “Mai con Vannacci, niente a che spartire con noi”

ROMA (ITALPRESS) – Riguardo al leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, “ho detto che la sua è una posizione legittima, ma che non ha niente a che spartire con noi”. Così in un’intervista al quotidiano La Stampa il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Penso alla sua posizione sul femminicidio, che rigetto in toto – prosegue -. È stata criticata la legge che punisce duramente chi uccide, tra virgolette, “per amore”. Ma quale amore? È odio: un ex amore che diventa odio. Di fronte a un’emergenza come quella dei femminicidi, il provvedimento non vale soltanto per la sanzione che introduce. Vale anche per il messaggio che manda”. Infine, su una possibile alleanza con Futuro Nazionale, La Russa è stato netto: “A questa domanda ha già risposto Giorgia Meloni e io sono assolutamente d’accordo con lei, non per principio, ma perché condivido le sue idee”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).