La Russa “Mai con Vannacci, niente a che spartire con noi”

IPA87018420 - Viareggio Ignazio La Russa alla manifestazione Lestate del principe al grand Hotel Principe di Piemonte.  Nella foto: Ignazio La Russa

ROMA (ITALPRESS) – Riguardo al leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, “ho detto che la sua è una posizione legittima, ma che non ha niente a che spartire con noi”. Così in un’intervista al quotidiano La Stampa il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Penso alla sua posizione sul femminicidio, che rigetto in toto – prosegue -. È stata criticata la legge che punisce duramente chi uccide, tra virgolette, “per amore”. Ma quale amore? È odio: un ex amore che diventa odio. Di fronte a un’emergenza come quella dei femminicidi, il provvedimento non vale soltanto per la sanzione che introduce. Vale anche per il messaggio che manda”. Infine, su una possibile alleanza con Futuro Nazionale, La Russa è stato netto: “A questa domanda ha già risposto Giorgia Meloni e io sono assolutamente d’accordo con lei, non per principio, ma perché condivido le sue idee”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE