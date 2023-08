MILANO (ITALPRESS) – E’ stato vandalizzato, la notte scorsa, l’arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo, a Milano. Tre giovani vestiti di nero si sono arrampicati sul monumento e hanno tracciato con bombolette di vernice spray verde e azzurra le loro “firme”, alcuni graffiti, disegni e scritte stilizzate. In un video pubblicato sui social si vedono in azione i tre writer, che poi sono fuggiti tra lo stupore dei presenti che hanno manifestato il loro dissenso con fischi rivolti ai vandali. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale, personale della Digos e vigili del fuoco. Sono in corso indagini per identificare i responsabili.

“Rabbia e disgusto. Questo è il sentimento di tutta Milano alla vista della Galleria Vittorio Emanuele II colpita da questi vandali”. E’ quanto dichiara Michele Albiani del Pd, presidente della Commissione Sicurezza. “Gli autori di questo insulto a tutta la città vanno acchiappati e puniti – aggiunge -. Allo stesso tempo c’è da chiedersi come siano riusciti a salire fin lassù per realizzare quell’abominio. Chi ha permesso che ciò avvenisse, allo stesso modo dei vandali, deve essere punito in maniera esemplare”.

foto Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).

