WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – “Ho appena appreso della morte di Papa Francesco. Il mio cuore va ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo hanno amato. Sono stato felice di vederlo ieri, anche se era ovviamente molto malato. Ma lo ricorderò sempre per l’omelia che ha tenuto nei primissimi giorni del Covid. E’ stato davvero molto bello”. Lo ha scritto su X il vicepresidente Usa, J.D. Vance, in memoria di Papa Francesco.

– foto IPA Agency –

