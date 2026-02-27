Vance “Nessuna chance che gli Usa siano trascinati in una lunga guerra in Medio Oriente”

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente degli Stati uniti JD Vance, in un’intervista al Washington Post, ha affermato che sebbene il presidente Donald Trump stia ancora prendendo in considerazione attacchi militari contro l’Iran, “non c’è alcuna possibilità” che tali attacchi possano portare gli Stati Uniti a essere coinvolti in una guerra lunga anni. “L’idea che saremo coinvolti in una guerra in Medio Oriente per anni senza una fine in vista, non c’è alcuna possibilità che ciò accada” ha sottolineato. “Penso che tutti preferiremmo l’opzione diplomatica”, ha aggiunto Vance. “Ma dipende davvero da cosa faranno e da cosa diranno gli iraniani”.

