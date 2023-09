GEROLA ALTA (SONDRIO) (ITALPRESS) – Si è concluso stanotte intorno alle due e mezza l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino lombardo, a soccorso degli occupanti di un elicottero privato, precipitato nella serata di ieri nella Valle della Pietra, in Val Gerola, a circa 1700 metri di quota. A bordo c’erano il pilota e due tecnici, portati in ospedale. Sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia – Cnsas, con una quindicina di tecnici della Stazione di Morbegno, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Le squadre sono salite da Gerola Alta fino alla diga di Trona con la funivia messa a disposizione da Enel Energia, poi hanno proseguito per un breve tratto a piedi, insieme con l’èquipe dell’elisoccorso di Sondrio (medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino). I tre occupanti sono stati trattati nella parte sanitaria e trasportati in ospedale; è intervenuto anche l’elisoccorso di Brescia dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross di Morbegno. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Soccorso Alpino Lombardo