ROMA (ITALPRESS) – Viste le eccezionali precipitazioni nevose, e alla luce del rischio slavine, la tredicesima tappa del Giro d’Italia, in programma venerdì 19 maggio, non transiterà sul Passo del Gran San Bernardo, ma attraverso il tunnel. Lo comunica la Direzione della corsa rosa. La Cima Coppi sarà quindi spostata all’arrivo delle Tre Cime di Lavaredo. La salita del Gran San Bernardo rimane un Gpm di 1a categoria, e i punti ai passaggi saranno assegnati di conseguenza. In seguito a questa modifica, la tappa avrà una lunghezza di 199 km. Rimangono invariati gli orari di ritrovo e di partenza.

(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it