Genova, Salis “Cybersicurezza essenziale per il funzionamento delle istituzioni e per la vita dei cittadini”

GENOVA (ITALPRESS) – “Il confronto promosso oggi a Palazzo Tursi dalla Guardia di Finanza ha un grande valore: la cybersicurezza è ormai una condizione essenziale per il funzionamento delle istituzioni, dei servizi pubblici e per la vita quotidiana dei cittadini. Ogni giorno vediamo come l’intelligenza artificiale sia uno strumento prezioso per rendere i processi più rapidi, per migliorare la capacità di lettura dei fenomeni e per rafforzare la protezione dei sistemi, ma deve essere sempre governata con competenza, trasparenza e responsabilità”. Lo ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis intervenendo questa mattina al convegno “Cybersecurity e intelligenza artificiale: un binomio vincente per proteggere il futuro?”, organizzato dal Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, nel Salone di Rappresentanza a Palazzo Tursi.

“Non possiamo pensare all’innovazione come a qualcosa che procede da sola: servono persone formate, istituzioni preparate e una collaborazione costante tra pubblico, privato, ricerca e imprese – ha aggiunto la sindaca – per Genova questo tema è ancor più rilevante. Viviamo in una città portuale, industriale, universitaria, attraversata ogni giorno da flussi di persone, dati e merci. Proteggere le infrastrutture digitali, quindi, significa anche proteggere i diritti dei cittadini, la continuità dei servizi e la capacità della città di crescere in modo sicuro. La tecnologia che interessa Genova è quella che migliora la vita delle persone e rafforza la fiducia tra cittadini e istituzioni”.

– foto ufficio stampa Comune di Genova –

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