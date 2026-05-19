Routes Europe, la Regione Liguria si racconta a Rimini

RIMINI (ITALPRESS) – Per la prima volta Regione Liguria prende parte alla manifestazione Routes Europe insieme all’Aeroporto di Genova, entrando così in uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati al mondo delle rotte aeree e della mobilità internazionale. Nei corridoi del Palacongressi di Rimini si incontrano compagnie aeree, aeroporti, enti turistici e destinazioni provenienti da tutta Europa, e la Liguria sceglie di esserci presentandosi come un territorio capace di andare ben oltre la dimensione della mera vacanza estiva. “Come Regione Liguria, in partnership con l’aeroporto Cristoforo Colombo che l’anno scorso ha superato 1,5 milioni di passeggeri registrando il record assoluto che certifica Genova e la Liguria quale importante meta turistica, partecipiamo per la prima volta a Routes Europe la principale fiera europea dedicata allo sviluppo delle rotte aeree – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Siamo a Rimini con l’obiettivo di rafforzare la connettività internazionale e l’attrattività turistica del territorio”.

Anche durante questa seconda giornata di fiera, lo stand ligure diventa uno spazio di incontro e confronto con operatori e vettori internazionali interessati a conoscere più da vicino il potenziale della regione. L’obiettivo è rafforzare i collegamenti con Genova e con l’intero territorio ligure, mostrando come dietro una destinazione turistica ci sia un sistema compatto fatto di istituzioni, infrastrutture, accoglienza e imprese. “Come Aeroporto di Genova siamo felici di partecipare insieme a Regione Liguria a uno degli appuntamenti più importanti al mondo per la mobilità aerea dove poter consolidare ulteriormente il dialogo con le compagnie e, più in generale, gli operatori del settore” ha dichiarato Francesco D’Amico, Direttore Generale Aeroporto di Genova -. L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova – ha proseguito D’amico -, svolge un ruolo strategico non solo come porta di accesso a una regione, la Liguria, capace di concentrare un patrimonio straordinariamente ricco di mare, borghi, cultura, outdoor ed eccellenze enogastronomiche, ma anche come infrastruttura strategica a servizio dello sviluppo economico della regione. Per costruire nuove opportunità di collegamento e sostenere una domanda turistica sempre più distribuita durante tutto l’anno è fondamentale la collaborazione con le istituzioni del territorio. Occasioni come queste evidenziano come attraverso un approccio sistemico è possibile valorizzare appieno il potenziale della Liguria sui mercati nazionali e internazionali”.

“La partecipazione a Routes Europe si inserisce infatti in una strategia più ampia che punta a rendere la Liguria sempre più raggiungibile in ogni stagione, favorendo flussi distribuiti lungo tutto l’anno e valorizzando un’offerta unica nel panorama internazionale – si legge in una nota -. Anche lo stand mira a raccontare questa idea di Liguria: non uno spazio puramente espositivo, quindi, ma un ambiente immersivo pensato per evocare atmosfere, colori e paesaggi tipici della regione. A completare l’esperienza, la degustazione di dolci tipici liguri, a cura del genovese Biscottificio Grondona, proposta come gesto di accoglienza e occasione di dialogo informale tra incontri e appuntamenti di lavoro”.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

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