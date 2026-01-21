Home Video News Lazio Valentino, Onorato “Il nostro Paese piange un talento unico”
Valentino, Onorato “Il nostro Paese piange un talento unico”
ROMA (ITALPRESS) - "Il nostro paese piange un talento unico. La sua generosità verso la capitale d'Italia, punto di riferimento per la formazione delle generazioni successive". Queste le parole dell' Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato all'apertura della camera ardente di Valentino presso Piazza Mignanelli di Roma. xr3/trl/mca1