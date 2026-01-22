Valentino, Giammetti “Faremo tutti in modo che nessuno si dimentichi di lui”

ROMA (ITALPRESS) - "È stata una bella preghiera che ci ha riempito di commozione. Domani ce ne saranno tante altre". Queste le parole di Giancarlo Giammetti, presidente Fondazione Garavani - Giammetti, mentre usciva dalla Fondazione PM23, dove prima dell'apertura della camera ardente si è svolta una piccola celebrazione con i familiari, officiata dall'Arcivescovo Samuele Sangalli. "Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa dovevamo fare, quando, fino al giorno in cui ci siamo ritirati tutti e due insieme dal lavoro e quindi sì, è stata una bellissima intesa". xl5/trl/mca3