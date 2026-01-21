Valentino, Armillei “Ho lavorato con lui 14 anni, i più belli della mia vita”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho lavorato con lui 14 anni e sono stati gli anni più belli della mia vita. Ciò che toccava diventava bello. Ho fatto le acconciature della Signora Jackie Kennedy. Non ci sarà più un uomo come lui". Lo ha detto l'hair stylist Alba Armillei, al suo arrivo alla Camera ardente dedicata allo stilista Valentino a Roma. xr3/trl/mca1