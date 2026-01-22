Valentino, Angelilli “Romano d’adozione, la sua icona rimarrà per sempre”

ROMA (ITALPRESS) - "Romano d'adozione, straordinario simbolo di arte, creatività, genio italiano, che ci ha lasciato". Queste le parole della vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, all'uscita dalla camera ardente di Valentino, che si sta svolgendo all'interno della Fondazione PM23 a piazza Mignanelli. "La sua icona rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo. È il made in Italy per eccellenza". xl5/trl/mca3