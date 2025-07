MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Il sistema scolastico attuale non riesce a formare i giovani per quelle professioni che possono avere sbocchi e possono essere anche molto ben retribuite. Abbiamo cercato di dare una risposta con una profonda riforma dell’istruzione tecnico-professionale con il 4+2, istituendo per la prima volta il meccanismo di filiera, vale a dire i 4 anni di istruzione tecnico-professionale e i due anni di Its, collegati anche dal punto di vista programmatico e degli sbocchi. Per poter avviare una filiera, la scuola deve ottenere il coinvolgimento di almeno un’azienda, che sia coerente con l’indirizzo formativo. Diamo molta importanza alle soft skills e alle competenze interdisciplinari, all’internazionalizzazione, all’alternanza scuola-lavoro, alle tre materie di base che sono italiano, matematica e inglese. Vogliamo mettere in stretta relazione scuola e mondo del lavoro”. Così Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, dialogando con Bruno Vespa in un panel del Forum in Masseria.

“Stiamo ragionando su come estendere di più il 4+2 che si riferisce all’istruzione tecnico-professionale, aggiungendo un anno di Università, previo accordo di una università con l’Its – ha aggiunto Valditara – Questo significherebbe il riconoscimento del biennio di Its come un biennio di università, in modo che sarebbe necessario solo più un anno di università per ottenere la laurea triennale”.

