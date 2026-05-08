Carmelo Barbagallo confermato Segretario generale della Uil Pensionati

SORRENTO (ITALPRESS) – Si è concluso a Sorrento oggi il 13° Congresso nazionale della Uil Pensionati che ha rieletto all’unanimità Carmelo Barbagallo Segretario generale. Su proposta di Barbagallo, il Congresso ha eletto Vito Panzarella Segretario generale aggiunto. Vito Panzarella è calabrese, nato a Curinga, ha guidato la Feneal Uil, la categoria degli edili, fino all’autunno del 2025.

Il Congresso ha riconfermato la Segreteria e la Tesoreria nazionale composte da Pasquale Lucia, Livia Piersanti, Domenico Proietti, Francesca Salvatore e Cecilia De Laurenzi (Tesoriera).

“Con questo Congresso – ha dichiarato Barbagallo – lanciamo una proposta concreta contro il caro-affitti e la solitudine degli anziani: giovani e pensionati che condividono casa, spazi e relazioni attraverso il co-housing intergenerazionale. Chiediamo a Istituzioni, Comuni e Università di costruire programmi strutturati, con regole chiare e tutele per tutti. Serve però un accordo quadro nazionale che coordini e renda accessibile questo modello su tutto il territorio. È una scelta di civiltà: unire le generazioni per rafforzare coesione sociale e qualità della vita”.

-Foto ufficio stampa Uil pensionati-

(ITALPRESS).