Valditara “Spero che le tempistiche del rinnovo del contratto scolastico siano molto veloci”

FIRENZE-(ITALPRESS) -Sulla trattativa per il rinnovo del contratto scolastico “innanzitutto sulla tempistiche auspichiamo che siano molto veloci. Questo è il terzo contratto che andiamo a concludere in una legislatura, sfido chiunque a trovare un governo nella storia repubblicana che abbia concluso tre contratti per la scuola. Complessivamente saranno, sommando le varie risorse messe a disposizione dei tre contratti, 416 euro al mese di aumento per il personale docente”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara a margine di fiera Didacta in svolgimento a Firenze.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).