Sport e formazione nelle scuole, firmata intesa FITP-Ferrero-Soremartec

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) Angelo Binaghi, il Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia, Fabrizio Gavelli e l’Amministratore Delegato di Soremartec Italia, Enrico Pavesi, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per promuovere attività educative e formative, di carattere ludico-motorio e di orientamento alle discipline sportive di racchetta della FITP, arricchite dal metodo Joy of moving (JOM), nelle Istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione.

Questo Protocollo, oltre a chiudere la circolarità di intenti, sancita dai singoli accordi recentemente firmati dalla FITP e dalla Ferrero S.p.A. con il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, estende quelli già in essere tra le parti per il progetto “Racchette in Classe” e la partecipazione delle scuole alle “Nitto ATP Finals”.

La collaborazione tra l’Istituto Superiore di Formazione FITP “Roberto Lombardi” e il “Village LAB” Joy of moving di Alba (Laboratorio permanente di sperimentazione e ricerca sull’attività motoria), finalizzata a tradurre le evidenze scientifiche in azioni divulgative e materiali didattici innovativi da utilizzare nella formazione congiunta FITP – JOM, consolida la pluriennale collaborazione tra Ferrero e FITP nell’ambito del progetto scolastico “Racchette in Classe”.

L’approccio inclusivo e multidisciplinare della FITP ha creato le condizioni ideali per l’alleanza con “Joy of moving”, metodo che interconnette le dimensioni dell’educazione della persona: stili di vita attivi e sani, area fisico-motoria, cognitiva, sociale ed emotivo-relazionale.

Nel dettaglio, la parti firmatarie garantiranno: il coordinamento e il monitoraggio operativo di tutte le attività, l’integrazione e la formalizzazione del metodo Joy of moving nei profili e nei livelli di qualifica federali concordati, l’evoluzione dei materiali didattici e la formazione congiunta basata su un approccio pedagogico multidisciplinare e innovativo, la programmazione e la realizzazione di eventi, le attività di comunicazione e l’arricchimento dei percorsi formativi universitari con il metodo Joy of moving, nell’ambito delle convenzioni già attive tra la FITP e i diversi Atenei.

“Non posso che ringraziare l’azienda Ferrero per l’opportunità che dà, attraverso questo grande progetto di responsabilità sociale, a tutti i nostri giovani. Partito quasi vent’anni fa, il Tennis Trophy Kinder Joy of moving è arrivato a coinvolgere a livello mondiale 130 federazioni, quattro milioni di bambini in 34 paesi. Il nostro obiettivo come dirigenti è quello di avvicinare i bambini allo sport e questo progetto, partendo da una logica di gioco, di attività ludica, aiuta a capire quali sono le loro predisposizioni. Iniziative come “Racchette in classe” e “Trofeo Kinder” sposano in maniera perfetta i nostri intenti. Partecipare ad un torneo, deve essere divertente e non un momento di pressione o di verifica. L’obiettivo deve essere la gioia di esprimersi attraverso un’attività agonistica andando in campo con il sorriso sulle labbra”. Ha dichiarato Gianni Milan, vicepresidente Federazione Italiana Tennis e Padel.

“Siamo lieti di aver sottoscritto questo nuovo Protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Ringrazio il Presidente Angelo Binaghi per il riconoscimento di valore al metodo Joy of moving, ideato dalla prof.ssa Caterina Pesce della Michigan State University (USA), già applicato in migliaia di scuole italiane coinvolgendo, attraverso corsi accreditati, oltre 60.000 classi delle scuole dell’infanzia e primarie, oltre un 1.000.000 di alunni e oltre 20.000 insegnanti. Dopo avere avuto come incubatore la scuola, grazie ad esperienze come quella con la FITP, Joy of moving sta dimostrando di poter essere un prezioso supporto alla continuità con l’extrascuola sportivo di qualità”. Ha dichiarato Enrico Pavesi, Amministratore Delegato – Soremartec.

“Rafforzare l’alleanza valoriale tra Ferrero e FITP che da anni investe nel valore educativo e sociale dello sport e nella promozione del benessere psicofisico attraverso l’attività motoria, è per noi motivo di orgoglio. Far parte di una governance consapevole dell’esigenza di ragionare in termini di “ecosistema educativo” ci spinge a rafforzare il nostro impegno per garantire continuità tra l’educazione motoria e fisica scolastica e un approccio multidisciplinare allo sport, assicurato dalle discipline sportive di racchetta della FITP, nel rispetto delle tappe di sviluppo motorio dei giovani. Famiglie, scuole e circoli sportivi sono alleati nella promozione del movimento e del gioco, che educano e divertono… senza età” Ha dichiarato Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato – Ferrero Commerciale Italia S.r.l.

Ad arricchire la conferenza stampa è stata anche la presentazione del Master finale del Tennis e Padel Trophy FITP Kinder Joy of Moving 2026 a Roma dal 19 alle 27 agosto tappa finale della ventunesima edizione del circuito dedicato a ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni, un’esperienza che mette insieme competizione, divertimento e valori sportivi e che giungerà dopo ben 121 tornei svolti in altrettanti circoli tennistici distribuiti sul territorio nazionale con oltre 22.000 partecipanti tra cui i ragazzi del wheelchair alla ottava partecipazione parte integrante della manifestazione e momento riconosciuto di avvicinamento e confronto per i giovani atleti in carrozzina.

“Il Trophy FITP Kinder Joy of Moving nasce con un’idea semplice: far vivere ai ragazzi e alle ragazze un percorso sportivo che li faccia crescere, prima ancora che “vincere”. Vogliamo che il Master sia un’occasione di gioco, confronto e apprendimento, con i valori del tennis e del padel al centro: rispetto, correttezza, impegno e spirito di squadra. È la filosofia del metodo Joy of Moving: il movimento come esperienza positiva e coinvolgente, capace di sviluppare non solo abilità tecniche, ma anche fiducia, relazioni e benessere. Per questo invitiamo i maestri e i genitori a sentirsi parte del progetto: il loro ruolo è decisivo nel trasformare ogni partita in un’esperienza che lascia qualcosa, dentro e fuori dal campo” ha dichiarato Rita Grande, ideatrice ed organizzatrice del torneo.

– Foto ufficio stampa Ferrero Italia –

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